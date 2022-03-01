Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к сайтам канала «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы», которые рассказывали о российской агрессии против Украины, звали независимых экспертов и сообщали предположительные цифры потерь среди российских военных.

О блокировке сообщили сами СМИ.

Цензоры оккупанта утверждают, что на сайтах «Дождя» и «Эха Москвы» «размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Рядовые граждане РФ уже не могут перейти на эти сайты и получить независимую картину о войне, которые ведут русские в Украине. Доступ к ним перекрыт.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.



