Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью военные, силовики и жители региона жгли вражескую технику в херсонском направлении.

Об этом он сказал в утреннем видеообращении.

— Не дали орки поспать, всю ночь, но с хорошей стороны. Вчера ночью мы проводили операцию «Цыган», у нас выехало н-количество в н-количество районов. Мы втащили, отобрали, спалили технику, забрали себе кое-что. Очень серьезно дали по Чернобаевке, очень серьезно отработали в Еланецком направлении, у нас там коллеги… Орки обиделись, тащат десант, колонна со Снигиревки пошла, пытаются эвакуировать медиков (своих, - прим.), медиков отпустим. Остальных накажем. В общем, у нас была успешная наступательная операция, думаем эту практику разворачивать, - отметил он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.