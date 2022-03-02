В Москве полиция задержала двух женщин и их маленьких детей, когда они пришли возложить цветы к посольству Украины, держа плакаты против войны.

Об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на оппозиционные российские СМИ и пользователей соцсетей.

«Екатерина Завизион и ее подруга Ольга Альтер и их дети (София Гладкова 7 лет, Лиза Гладкова 11 лет, Гоша Петров 11 лет, Матвей Петров 9 лет и Давид Петров 7 лет), 1 марта пошли возложить цветы к посольству Украины. Дети нарисовали плакат и отправились с ними. Всех их задержала полиция, сначала держали в автозаке, затем привезли в ОВД Пресненское», - говорится в сообщении.

Стало известно, что их всех (и детей тоже) решили оставить в ОВД на ночь. Старший научный сотрудник в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александра Архипова написала, что у родителей отобрали телефоны и угрожали лишить родительских прав. По ее словам, всех отпустили, но «впереди суд, штрафы».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.