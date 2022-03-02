Взятые в плен в пригороде Николаева спецназовцы Главного управления Генерального штаба ВС РФ дали показания о своем вторжении в Украину.

Пленные служат в 10-й отдельной бригаде специального назначения, воинская часть №51532 находится в Краснодаре.

Один из оккупантов призвал российских военных возвращаться назад.

— Я очень сочувствую, что военнослужащие российской армии, включая меня, пришли на вашу землю под обманом нашего президента… Я обращаюсь ко всем военнослужащим: пацаны, уходите с этой земли, это не ваша земля. Мне открыли глаза, что не надо здесь находиться и убивать мирное население. Сворачивайте свои эшелоны и просто уходите к своим семьям. Пока кара не настигла вас, - сказал захватчик Владимир Ключиков.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».