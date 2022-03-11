Эксперты по военному делу Йост Олиманс и Стейн Митцер заявляют, что турецкие БПЛА Bayraktar TB2, закупленные Украиной, наносят серьезный урон российским войскам.

Свои выводы они опубликовали на ресурсе Oryx.

Аналитики пишут, что «Байрактар» стал иконой уничтожения оккупантских формирований.

— Большинство аналитиков сомневались, что около 20 украинских ТБ2 смогут пережить даже начальные этапы войны, ожидая, что большинство из них будет уничтожено на земле, а остальные будут сбиты вскоре после взлета, не говоря уже о том, чтобы повторить успехи, достигнутые во время конфликтов, таких как в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. В частности, эти успехи обычно объясняли недостаточностью комплексных систем ПВО (СВПН), действующих в районе операции, а также малой интенсивностью этих конфликтов, не принимая во внимание, что многие из самых современных систем противовоздушной обороны России фактически эксплуатировались во время этих войн, а боевое пространство Армении в то время представляло собой одну из самых плотных сетей противовоздушной обороны в мире. Когда начали просачиваться или публиковаться кадры живых и здоровых ТБ2 в небе над Украиной, одержавших впечатляющие победы над российской системой ПВО и линиями снабжения, быстро стало ясно, что эта цепочка рассуждений ошибочна. И, возможно, неожиданно как украинская общественность, так и ее сторонники за рубежом сплотились вокруг беспилотника, который стал символом неповиновения оккупанту. Bayraktar TB2 внезапно стал всем знакомым слоганом, — сказано в докладе Олиманса-Митцера.

Специалисты Oryx отмечают, что российская армия так и не предоставила доказательства уничтожения хотя бы нескольких «Байрактаров», хотя бравировала воздушными победами.

— Хотя Министерство обороны России (МО) уже заявило об уничтожении большего количества ТБ2, чем было в довоенном инвентаре Украины, на самом деле доказательства ни одного сбития на данный момент нет в общем доступе <...> Тем временем компания Bayraktar TB2, Baykar Tech, согласилась отправить больше БПЛА в пострадавшую страну, причем первая партия уже прибыла в пункт назначения. Учитывая довольно очевидную угрозу государственности Украины и тесное сотрудничество между турецкими и украинскими оборонными компаниями в прошлом, мало кто должен удивляться, узнав о дальнейших поставках ТБ2. Конечно, теперь, когда принимающая страна стала активной зоной боевых действий, в поддержке Турции есть явный политический компонент. Тем не менее, Минобороны Украины сводит публикации об этих беспилотниках к минимуму, чтобы не привлекать слишком много внимания к одному из своих самых мощных активов— акцентируют эксперты.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет.



