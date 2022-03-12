Через две недели после вторжения России в Украину агрессор потерпел едва ли не самое плохое падение из кризиса 90-х, что уже сократило ВВП России на 30 млрд долларов, или 9% в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет Экономическая правда.

После международных санкций экономика, которая уже второй год была на пути роста, за считанные дни откатилась назад.

По одной из первых оценок уже нанесенного ущерба, текущие прогнозы Bloomberg Economics предполагают, что производство упало примерно на 2% – это падение, конкурирующее с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

Снижение означает, что более 30 миллиардов долларов были изъяты из годового валового внутреннего продукта России, исходя из цен в прошлом году. Предыдущий прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП России за весь год примерно на 9% в 2022 году.

Прогнозы экономистов на следующий сильно отличаются, начиная от оценки Института международных финансов о «очень глубокой рецессии» в 15% до сокращения на 7%, оцениваемого в JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group. Inc.

Базовый прогноз Bank of America Corp. заключается в том, что в текущем году ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если закупка энергоносителей из России будет прекращена.

Сейчас прогноз уже указывает на большой экономический спад, хотя базируется на небольшом объеме доступной информации. Но впереди, вероятно, гораздо более серьезный спад, учитывая масштабы нарушения в российской экономике.

При этом прогнозы могут быть заниженными, ведь базируются, в частности, на стоимости акций, а длительное закрытие рынка не позволяет дать надлежащую оценку одной из четырех составляющих. Также учитывается курс рубля по отношению к доллару, доходность евробондов и цены на нефть.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет.