Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг на социально значимые товары: пищевые продукты, горючее и некоторые лекарственные средства.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Это делается для того, чтобы контролировать установление продавцами цен на такие товары и оперативно реагировать, отмечает Госпродпотребслужба.

В список вошли более 20 видов продукции, среди которых хлеб, макаронные изделия, мясо, сахар, масло, некоторые овощи, молочные продукты. Также мониторинг цен будет касаться бензина, дизтоплива и некоторых лекарственных средств. Полный перечень здесь.

— С учетом сложности времени Госпродпотребслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованное повышение цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране, — говорится в заявлении.

В начале марта Кабмин поручил областным военным администрациям в период действия военного положения обеспечить контроль установления цен на определенные пищевые продукты. Вместе с военными администрациями контролировать цены должны представители Нацполиции, Госпродпотребслужбы и Гослекслужбы.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.