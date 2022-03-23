Разлив реки в Демидове после подрыва дамбы. Спутниковый снимок

ВСУ сжимают кольцо вокруг российских подразделений, засевших в Буче и Гостомеле Киевской области.

Об этом информирует «Думская», ссылаясь на штабной источник.

Снабжение захватчиков почти отсечено, а единственная трасса, по которой они еще могут получать боеприпасы, находится под круглосуточным обстрелом.

— Большая часть Ирпеня уже освобождена украинскими защитниками, сейчас город зачищают от остатков оккупантов. Важным фактором, способствующим успеху ВС Украины, стал подрыв дамбы в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище (район Козаровичей). Это привело к разливу реки аж до Демидова и блокированию двух важных автодорог, ведущих к столице. Сейчас украинские воины осуществляют огневое воздействие на единственную трассу, по которой снабжается группировка РФ, — сообщил собеседник издания из ВСУ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.