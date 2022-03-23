Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что инициирует изменения в закон «О статусе народного депутата», который позволит совмещать мандат нардепа со службой в ВСУ, добровольческих подразделениях или территориальной обороне.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

— Мы активно участвуем в организации территориальной обороны Киева, в помощи ВСУ, и эта помощь идет и через бронежилеты, и через шлемы, и через передачу автомобилей, бронированной техники, стрелкового оружия — всего, что мы можем закупить. Наша команда сегодня несет боевое дежурство, каждый в составе своей роты, на своих участках ответственности, где делаем свой вклад в оборону Киева, — сообщил Петр Порошенко.

Он отметил, что законодательно право народных депутатов участвовать в подразделениях ВСУ или терробороне не закреплено.

— Мы предлагаем внести изменения в закон «О статусе народного депутата» и устранить определенные несогласования о несовместимости. Позволить добровольно каждому народному депутату стать в ряды Вооруженных сил, территориальной обороны или добровольческих подразделений территориальных общин, обеспечить исполнение своей обязанности и устранить любые препятствия. Это позиция добровольная, но эта возможность депутатам должна быть предоставлена, — подчеркивает Петр Порошенко. — На согласительном совете мне кажется, что эта позиция была поддержана. Очень надеюсь, что мы не будем затягивать, — подчеркивает Петр Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что должна быть ответственность для тех чиновников, которые пытаются отсидеться на время войны подальше от столицы.

— Это касается, в том числе, и тех народных депутатов, которые не приняли решения принять добровольно участие в соответствующих военных подразделениях, но у них есть основная работа. Парламент должен работать в режиме 24/7. И народные депутаты должны быть не в западных регионах Украины, приезжая поездами сюда по 150 или 110 депутатов, а они должны быть в Киеве. В любое время Верховная Рада должна быстро в течение часа собраться принять решение для обеспечения деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего, Правительства Украины, — отмечает Петр Порошенко.

Петр Порошенко предложил, чтобы депутатов лишали мандатов за их отсутствие в Киеве в течение 5 дней без уважительных причин.

— Думаю, что это правило должно быть распространено и для членов правительства, и для членов Национального банка, и для руководства государственных корпораций, наблюдательных советов. Я очень надеюсь, что эта позиция может быть поддержана, — отмечает Петр Порошенко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.