Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Киев не заявляет о всех видах вооружения, которыми ВСУ помогает Вашингтон. Познакомиться с ним смогут оккупанты самолично.

Об этом она рассказала в интервью для Украинской правды.

По словам дипломатки, сейчас весь дипкорпус украинского МИД работает над тем, чтобы получить системы ПВО от западных союзников и своими силами закрыть небо от российских бомб и ракет.

— Как сказал наш президент на выступлении в Конгрессе, если нет политической воли пока ввести именно эту военную no-fly zone, то помогите нам ввести ее самим. Предоставьте нам вооружение, которое поможет это сделать. И мы над этим работаем, Единственное, что я могу сказать, мы работаем над всем возможным потенциальным вооружением в очень активном сотрудничестве с нашими защитниками. Все, что возможно, мы точно здесь выгрызем, — пояснила Оксана Маркарова.

Она подчеркнула, что российские солдаты и офицеры на своей шкуре почувствуют новейшие разработки американского военпрома, о которых они еще и недогадываются.

— Очень много оружия, которое мы уже получаем, но не выносим в публичную плоскость. Лучше мы удивим наших врагов им, а не будем о нем говорить, — акцентировала дипломатка.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.