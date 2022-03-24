Петр Порошенко предлагает предоставить социальные гарантии добровольцам, создавшим с начала российского вторжения подразделения территориальной обороны в громадах.

Об этом он сообщил на брифинге, пишут на сайте «Европейской Солидарности».

Как известно, согласно закону «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины являются отдельным родом сил ВСУ. Однако с первых дней войны отряды территориальной обороны также массово формируются на добровольной основе в городах и селах по всей стране. Тысячи людей приобщаются к защите государства.

— Мы должны усилить и приравнять добровольческие подразделения к бойцам терробороны Вооруженных Сил. Дать им возможности социальной защиты. Если, не дай Бог, он ранен или погиб, то страхование по компенсациям, чествование героев и предоставление всех других прав, чтобы было выровнено. Мы этот законопроект предложили, и надеюсь, что это будет реализовано, — говорит Петр Порошенко.

Он поблагодарил каждого, кто с оружием в руках останавливает русское нашествие.

— Мы уверены в том, что победа будет за нами, — подчеркивает лидер «ЕС».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.