Президент Владимир Зеленский призвал членов НАТО предоставить Украине военное вооружение, чтобы защититься от российского вторжения.

Обращение Владимира Зеленского опубликовал Офис президента, пишет hromadske.

Президент напомнил, что еще 24 февраля обратился к НАТО с просьбой в любом формате помочь закрыть небо над Украиной, но не получил четкого ответа.

— У Украины нет мощного противоракетного оружия. У нас гораздо меньшая авиация, чем у россии. Поэтому их преимущество в небе — это как применение оружия массового уничтожения... Украинская армия уже месяц противостоит в неравных условиях. Я уже месяц повторяю одно и то же: чтобы спасать людей и города, Украине нужна военная помощь без ограничений, — отметил Владимир Зеленский.

Он заявил, что у НАТО есть тысячи боевых самолетов и примерно 20 тысяч танков, и Украина «просила отдать или продать 1%» этого вооружения, но также не получила четкого ответа. Владимир Зеленский объясняет, что Украина нуждается в реактивных системах залпового огня, противокорабельном оружии и средствах противовоздушной обороны.

— Украина никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей, — сказал Владимир Зеленский, добавив, что НАТО еще может предотвратить смерти украинцев, предоставив все то оружие, в котором нуждается Украина.

По словам президента, поставки даже 1% вооружения НАТО в Украину будут обеспечивать безопасность не только нашей стране, но и странам НАТО, защитив их от наступления России.

Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с одной просьбой: «Никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты и сколько мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать для спасения людей».

Отметим, «закрытое небо» — это система многослойной противовоздушной обороны НАТО. ПВО НАТО — это несколько различных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой. Самой известной частью «закрытого неба» является Active Layered Theater Ballistic Missile Defence, которая состоит из истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35, ведущих постоянное дежурство на большой высоте.

Они определяют места запуска ракет и возможные траектории их полета. Данные от F-35 поступают на наземные РЛС и центры управления, которые запускают и направляют ракеты-перехватчики.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.