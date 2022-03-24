Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президент Владимир Зеленский призвал членов НАТО предоставить Украине военное вооружение, чтобы защититься от российского вторжения.
Обращение Владимира Зеленского опубликовал Офис президента, пишет hromadske.
Президент напомнил, что еще 24 февраля обратился к НАТО с просьбой в любом формате помочь закрыть небо над Украиной, но не получил четкого ответа.
— У Украины нет мощного противоракетного оружия. У нас гораздо меньшая авиация, чем у россии. Поэтому их преимущество в небе — это как применение оружия массового уничтожения... Украинская армия уже месяц противостоит в неравных условиях. Я уже месяц повторяю одно и то же: чтобы спасать людей и города, Украине нужна военная помощь без ограничений, — отметил Владимир Зеленский.
Он заявил, что у НАТО есть тысячи боевых самолетов и примерно 20 тысяч танков, и Украина «просила отдать или продать 1%» этого вооружения, но также не получила четкого ответа. Владимир Зеленский объясняет, что Украина нуждается в реактивных системах залпового огня, противокорабельном оружии и средствах противовоздушной обороны.
— Украина никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей, — сказал Владимир Зеленский, добавив, что НАТО еще может предотвратить смерти украинцев, предоставив все то оружие, в котором нуждается Украина.
По словам президента, поставки даже 1% вооружения НАТО в Украину будут обеспечивать безопасность не только нашей стране, но и странам НАТО, защитив их от наступления России.
Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с одной просьбой: «Никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты и сколько мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать для спасения людей».
Отметим, «закрытое небо» — это система многослойной противовоздушной обороны НАТО. ПВО НАТО — это несколько различных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой. Самой известной частью «закрытого неба» является Active Layered Theater Ballistic Missile Defence, которая состоит из истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35, ведущих постоянное дежурство на большой высоте.
Они определяют места запуска ракет и возможные траектории их полета. Данные от F-35 поступают на наземные РЛС и центры управления, которые запускают и направляют ракеты-перехватчики.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Президент Владимир Зеленский призвал членов НАТО предоставить Украине военное вооружение, чтобы защититься от российского вторжения.
Обращение Владимира Зеленского опубликовал Офис президента, пишет hromadske.
Президент напомнил, что еще 24 февраля обратился к НАТО с просьбой в любом формате помочь закрыть небо над Украиной, но не получил четкого ответа.
— У Украины нет мощного противоракетного оружия. У нас гораздо меньшая авиация, чем у россии. Поэтому их преимущество в небе — это как применение оружия массового уничтожения... Украинская армия уже месяц противостоит в неравных условиях. Я уже месяц повторяю одно и то же: чтобы спасать людей и города, Украине нужна военная помощь без ограничений, — отметил Владимир Зеленский.
Он заявил, что у НАТО есть тысячи боевых самолетов и примерно 20 тысяч танков, и Украина «просила отдать или продать 1%» этого вооружения, но также не получила четкого ответа. Владимир Зеленский объясняет, что Украина нуждается в реактивных системах залпового огня, противокорабельном оружии и средствах противовоздушной обороны.
— Украина никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей, — сказал Владимир Зеленский, добавив, что НАТО еще может предотвратить смерти украинцев, предоставив все то оружие, в котором нуждается Украина.
По словам президента, поставки даже 1% вооружения НАТО в Украину будут обеспечивать безопасность не только нашей стране, но и странам НАТО, защитив их от наступления России.
Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с одной просьбой: «Никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты и сколько мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать для спасения людей».
Отметим, «закрытое небо» — это система многослойной противовоздушной обороны НАТО. ПВО НАТО — это несколько различных систем защиты от самолетов и ракет противника, связанных между собой. Самой известной частью «закрытого неба» является Active Layered Theater Ballistic Missile Defence, которая состоит из истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35, ведущих постоянное дежурство на большой высоте.
Они определяют места запуска ракет и возможные траектории их полета. Данные от F-35 поступают на наземные РЛС и центры управления, которые запускают и направляют ракеты-перехватчики.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.