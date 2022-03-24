Спустя месяц с начала российского вторжения лидеры «Большой семерки», Европейского союза и НАТО встречаются, чтобы выработать следующие шаги единого ответа Запада на агрессию со стороны Москвы.

Об этом информирует Axios.

На саммите стран НАТО ключевыми темами стали новая помощь украинским армии и экономике, а также укрепление позиций альянса на рубежах в Восточной Европе.

Ожидается, что НАТО удвоит группировки в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, отправив в эти страны многонациональные «боевые группы».

Великобритания также уже объявила о введении 65 новых санкций, которые затронут падчеру главы МИД России и коллаборантку, согласившуюся занять кресло мэра временно оккупированного Мелитополя по призыву России.

Сообщается, что Украина не останется без помощи и по вопросам киберзащиты.

Встреча G7 пройдет под эгидой обсуждения новых санкций против России, а также создания механизмов, которые не позволят Кремлю эти самые санкции обойти.

ЕС и США, тем временем, разрабатывают соглашение о поставках американского СПГ в страны союза, которые готовы постепенно отказываться от российского газа.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.