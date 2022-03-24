Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело в действие запрет на транзакции с золотом Министерства финансов РФ, Фонда национального богатства и Центробанка России.

Об этом пишет CNBC, ссылаясь на заявление Минфина США.

Под действия санкций попадут все агенты, которые рискнут помочь России обойти американские запреты, купив у нее золотовалютные резервы или иные драгоценные металлы.

— Лидеры G7 и ЕС продолжат совместную работу, чтобы притупить способность России развернуть свои международные резервы для поддержки российской экономики и финансирования войны Путина, в том числе четко дав четко понять, что любая операция с золотом, связана с Центральным банком Российской Федерации, покрывается действующими санкциями, — разъяснил Минфин США.

В таком случае любым лицам с американским гражданством прямо запрещено осуществлять транзакции с российскими ведомствами и банками, которые оказались под санкциями.

— Лицам из США запрещено участвовать в каких-либо операциях, включая операции, связанные с золотом, с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации, - говорится в объяснении, — говорится в дополнениях к санкциям.

Стоит отметить, что Российская Федерация поместила крупную часть своих финансовых резервов в золотовалютный эквивалент.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.