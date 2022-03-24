Российская аудитория демонстративно пропускала антивоенные призывы, размещенные украинскими маргетологами. Однако ими очень сильно заинтересовались беларусы, желающие разобраться в ситуации.

Об этом «Наша Ніва» поговорила с маркетологом Андреем Шараевским.

С началом российской агрессии таргетологи и маргетологи из Украины взвывали к рациональному в россиянах через направленную информкампанию.

— В конце февраля множество украинских маркетологов стали запускать информационные кампании, рассчитанные на Россию в Facebook, Instagram и YouTube. Делали мы это потому, что тогда у нас еще тлела надежда, что если мы будем транслировать правду в Россию, то народ одумается, встанет и покажет своему «царю», что он не прав. Наши надежды были напрасны, мы столкнулись с очень жестким информационным сопротивлением со стороны россиян. Они не хотят верить ничему, все называют фейками. Говорят, что фотографии разбитых колонн мы нарисовали в играх, а видео — это вообще нарезки из сериалов и т.д. Россияне нам абсолютно не верили, — рассказал один из участников этих событий Андрей Шараевский.

После этого разочарования внимания Украины сместилась на других соседей.

— Где-то 8-9 марта в Украине стало появляться много информации о том, что белорусские войска группируются возле границы с Украиной. Тогда я вместе с коллегами принял решение, что пришло время запускать информационную кампанию на Беларусь. Результаты нас приятно удивили. Более того, они превзошли все самые оптимистичные чаяния, — отметил украинский маркетолог.

Беларусы очень остро реагировали на информационное просвещение со стороны Украины и вовлеченно смотрели все доступные видео на тему российского вторжения.

— CTR (отзыв) по Беларуси составлял около 30%, против 8 — 10% по РФ. Еще одним показателем можно отметить процент досмотра видео в YouTube, он составлял порядка 25%, если для рекламы хорошим считается 5%, — пояснил Андрей Шараевский.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.