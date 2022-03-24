Государственное предприятие «Антонов» предлагает основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 «Мрия».

Об этом сообщается на странице «Антонова» в Facebook.

Ан-225 «Мрия» является крупнейшим самолетом по массе перевозки грузов и уникальным по своим параметрам. Более чем за 30 лет эксплуатации на воздушных линиях самолет показал возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет.

— На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Помимо этого, Ан-225 имеет возможности осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже, — говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что в феврале 2022 года в ходе полномасштабной российской агрессии против Украины самолет Ан-225 «Мрия» был разрушен.

— Коллектив ГП «Антонов» считает необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 «Мрия», — заявили в компании.

Для этого есть конструкторская и научно-техническая документация, отмечают в «Антонове».

В связи с этим «Антонов» обращается с предложением о финансовой поддержке проекта возрождения «Мрии» к главам государств и правительств всех стран мира. Реквизиты для финансовой поддержки для всех желающих также опубликованы в сообщении.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.