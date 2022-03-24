Глава Николаевской ОГА рассказал, что на сотрудничество с оккупантами в области пошли лишь откровенные маргинальные элементы.

Об этом он заявил в интервью Радыё Свабода.

Губернатор Николаевщины акцентировал на том, что члены ранее пророссийских партий сейчас взяли оружие и защищают дом наравне в остальными. Симпатизанты России в крупном городе исчисляются одним десятком.

— Пару человек оказались пророссийски сумасшедшими идиотами. Никто не реагирует на них по-разному. У нас нет лидеров общественного мнения, поддерживающих врага. Пророссийские партии сказали: «Нет, мы не идиоты, мы хотели дружить с Россией, а они в нас стреляют». И члены этих партий взялись за оружие и сейчас стреляют по русским. Россиянам не на кого опереться в наших регионах и по всей стране. У нас на 99,9% объединение людей. Кого-то схватили и уговорили якобы представлять Херсона, и тот моментально был расстрелян товарищами. Российскую власть здесь никто не ждет, никто не хочет, чтобы было как в России. Мы хотим, чтобы было как у нас, — конкретизировал Виталий Ким.

Политик напомнил Кремлю о цикличности истории и судьбе, которая настигла прошлых оккупантов, грабивших Николаевскую область.

— Провожу аналогию, что нацистская Германия тоже решила, что она самая главная в мире, и решила захватить чужие земли. И весь мир объединился против одного агрессора и оккупанта. Здесь та же ситуация, только в лице оккупанта —- РФ. У нее нет союзников, — отметил глава Николаевской ОГА.

Отдельно он поблагодарил беларусов, поддерживающих Украину, и призвал их строить свою свободную страну, независимую от двух диктаторов.

Напомним, уже после начала войны глава «ОПЗЖ» на Николаевщине Загородний призывал украинцев требовать отставки Зеленского, если он не договорится с Путиным.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.