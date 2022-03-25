Западные союзники работают над наращиванием летальной военной помощи Украине, необходимых для защиты от вторжения России.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита НАТО в Брюсселе, пишет «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Но Борис Джонсон сказал, что эта дополнительная помощь, скорее всего, не будет распространяться на танки и самолеты — два ключевых требования, выдвинутых президентом Украины Владимиром Зеленским.

— С точки зрения логистики это выглядит очень сложно — как с бронетехникой, так и с самолетами. Мы прекрасно понимаем, о чем он просит. Оборудование, которое мы считаем наиболее ценным на данный момент, — это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты, — сказал Борис Джонсон.

Он добавил, что ни одна западная демократия в настоящее время не думает о том, чтобы воевать на территории Украины, и никто не хочет вводить бесполетную зону.

Ранее сегодня Великобритания объявила, что отправит дополнительно 6000 противотанковых комплексов, предоставит 25 миллионов фунтов стерлингов для вооруженных сил Украины и увеличит британские войска в Болгарии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.