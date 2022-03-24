Несмотря на 30 дней постоянного сопротивления российским агрессорам количество танков в украинской армии не только не уменьшается, но и постоянно растет. Помогают этому захваченные у бегущего противника танковые единицы, которые в кратчайшие сроки ремонтируются и встают в строй.

Об этом пишет военный корреспондент Forbes Дэвид Акс.

ВСУ способны очень быстро возвращать в рабочее состояние захваченные у россиян танки Т-72 и Т-80, ведь аналогичные модификации используются и Украиной.

Forbes пишет о случае, когда затрофееные 24 февраля российские танки уже 11 марта стреляли по бывшим владельцам.

— Постоянная переброска в Украину сотен и сотен танков, боевых машин, артиллерии, систем ПВО и грузовиков подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Россия в достижении любой из своих стратегических целей в Украине. <...> Показательно, что в то самое время, когда на прошлой неделе Россия выпрашивала у Сирии тысячу наемников, Украина мобилизовала резервные эшелоны численностью 150 тысяч человек. Многие из них сядут на какой-нибудь бывший российский Т-72, очищенный от всех следов тел его старого экипажа и щеголяющий свежевыкрашенными украинскими опознавательными знаками, — отмечает Дэвид Акс.

Ссылаясь на подтвержденные данные из независимых источников, американский журналист подчеркивает, что Украина как минимум захватила 117 российских танков, компенсировав свои потери в 74 танка. Математика показывает, что к концу месяца боевых действий украинская армия имеет на 43 танка больше, чем 24 февраля.

— Захваченные Украиной 117 танков — это только то, что визуально могут подтвердить аналитики. Фактическая сумма почти наверняка намного выше. Видео украинских фермеров, буксирующих брошенные российские автомобили, стали символами украинского сопротивления, — заключают в Forbes.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.