В районе порта Бердянска был уничтожен большой десантный корабль «Саратов», а не «Орск», как сообщалось ранее.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск был уничтожен большой десантный корабль «Саратов», — уточнили в Генштабе.

Также добавили, что большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

БДК «Саратов»

Корабль был заложен в Калининграде на судостроительном заводе «Янтарь» 5 февраля 1964 года под наименованием «Воронежский комсомолец», спущен на воду 1 июля 1964 года, вошел в состав флота СССР в 1966 году. В 1992 году получил наименование «БДК-65», в 2003 году — «Саратов».

Россияне использовали этот БДК во время боя с грузинскими катерами в ходе войны в 2008 году в Цхинвальском регионе Грузии (так называемая Южная Осетия).

Как сообщалось, 24 марта около 7 утра украинские военные нанесли удар по военной технике врага, которая находилась во временно оккупированном Бердянске.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.