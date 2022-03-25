Украинские власти повысили пенсионные гарантии для лиц, входящих в состав добровольческих формирований территориальных громад.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на слова министра социальной политики Марина Лазебна и Главное управление разведки МОУ.

Лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных громад, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

В случае гибели добровольцев ТрО при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей также предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.

Кроме того, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.