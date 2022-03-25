Президент Сербии Александр Вучич через месяц после нападения России (которой он симпатизирует) на Украину заявил, что договор о нормализации отношений с Косово отныне недействителен.

Об этом информирует RTS.

Вчера Судебный совет Косово отстранил от работы судью первой инстанции Лиляну Стеванович за то, что она встречалась с сербским президентом. Минюст независимого Косово признал это грубейшим нарушением этики.

На суверенное решение исполнительной власти Косово президент Сербии Александр Вучич отреагировал очень резко. Он начал настаивать, что судью уволили по признаку этнического происхождения, так как она сербка. Также он начал распространять неподтвержденную информацию, что в Косово якобы планируют увольнять всех сербских полицейских.

Таким образом Александр Вучич начал разжигать новый конфликт. Он заявил, что президент Косово нарушил Брюссельское соглашение о нормализации отношений, поэтому Белград его польше не признает.

Александр Вучич неоднократно признавался в почтительном отношении к Владимиру Путину, называя его силой России.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.