Российские силы больше не имеют полного контроля над Херсоном, первым крупным украинским городом, который смогли оккупировать российские войска в первые дни вторжения.

Об этом заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона, передает The New York Times.

Украинские силы в настоящее время ведут ожесточенные бои в Херсоне, отбрасывая российских оккупантов и, вновь превращая стратегически важный портовый город в «спорную территорию», заявил чиновник.

— Это противоречит заявлению, опубликованному в пятницу начальником Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-майором Сергеем Рудским, который заявил, что Херсонская область находится «под полным контролем», — пишет издание.

В Пентагоне отметили, что любой украинский успех в возвращении Херсона «станет огромным ударом по военным усилиям Путина», из-за чего России будет труднее реализовать любые планы по установлению контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы.

По словам представителя Пентагона, потеря Херсона также поставит под угрозу российские войска, которые ведут бои в соседнем Николаеве.

— Но российские силы, застрявшие на земле, продолжают наносить удары по украинским городам с неба. Кроме того, чиновник сообщил, что Москва начала стягивать свои силы в Грузии для продвижения в Украину, — пишет издание.

Еще одним признаком тупиковой ситуации для войск Владимира Путина в Украине является то, что российские солдаты заняли «оборонительные позиции» вблизи Киева. По словам чиновника, они также отказались от попыток захватить его с земли.

— Они не проявляют никаких признаков того, что могут двигаться по Киеву с земли, — сказал чиновник.

Он добавил, что официальные лица США считают, что Россия «отдает приоритет» борьбе на востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года.

Пентагон также подтвердил украинские сообщения о том, что их силы в четверг уничтожили российский военный корабль, пришвартованный в порту Бердянска.

The Washington Post также публикуют заявление представителя Пентагона о том, что Росссия больше не имеет полного контроля над Херсоном.

— Похоже, что он уже не находится под таким твердым контролем России, как раньше. Украинцы пытаются вернуть Херсон, и мы утверждаем, что Херсон снова является оспариваемой территорией, — заявил чиновник Минобороны США.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.