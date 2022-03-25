Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Предварительно, «Хезболла» смогла договориться с Москвой о цене за участие своих 800 боевиков в войне против Украины. Первые 200 смертников уже 29 марта будут перекинуты из Дамаск в Гомельскую область Беларусь, откуда их кинут в гущу боя.
Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на арабские медиа.
ЧВК «Вагнера» обсудило с руководством террористической группировки «Хезболла» подробности отправки сотен боевиков на войну в Украине. Автомат одного боевика будет обходиться российской казне в полторы тысячи долларов в месяц, всего она заказала 800 человек.
— Как также сообщает «Аль-Хадас», в качестве бонуса к этому решению «Хезболла» и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам. Вскоре после встречи с представителем ЧВК «Вагнера» «Хезболла» открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии. Этот офис находится под непосредственным руководством представителя военной разведки «Хезболлы» Асаада Хамие (позывной — Хадж Хади). В сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков «Хезболлы», дислоцированных в Сирии. Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом «Хезболлой», — описывает подробности «Новая».
На первом этапе, 29 марта в бой российские генералы кинут четвертую часть навербованных боевиков. Их перебросят в горячую точку через Беларусь.
— Боевиков для участия в украинской спецоперации набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван», — отмечает издание.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Предварительно, «Хезболла» смогла договориться с Москвой о цене за участие своих 800 боевиков в войне против Украины. Первые 200 смертников уже 29 марта будут перекинуты из Дамаск в Гомельскую область Беларусь, откуда их кинут в гущу боя.
Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на арабские медиа.
ЧВК «Вагнера» обсудило с руководством террористической группировки «Хезболла» подробности отправки сотен боевиков на войну в Украине. Автомат одного боевика будет обходиться российской казне в полторы тысячи долларов в месяц, всего она заказала 800 человек.
— Как также сообщает «Аль-Хадас», в качестве бонуса к этому решению «Хезболла» и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам. Вскоре после встречи с представителем ЧВК «Вагнера» «Хезболла» открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии. Этот офис находится под непосредственным руководством представителя военной разведки «Хезболлы» Асаада Хамие (позывной — Хадж Хади). В сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков «Хезболлы», дислоцированных в Сирии. Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом «Хезболлой», — описывает подробности «Новая».
На первом этапе, 29 марта в бой российские генералы кинут четвертую часть навербованных боевиков. Их перебросят в горячую точку через Беларусь.
— Боевиков для участия в украинской спецоперации набирают среди закаленных в боях батальонов «Аль-Аббас» и «Аль-Радван», — отмечает издание.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.