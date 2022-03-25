Предварительно, «Хезболла» смогла договориться с Москвой о цене за участие своих 800 боевиков в войне против Украины. Первые 200 смертников уже 29 марта будут перекинуты из Дамаск в Гомельскую область Беларусь, откуда их кинут в гущу боя.

Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на арабские медиа.

ЧВК «Вагнера» обсудило с руководством террористической группировки «Хезболла» подробности отправки сотен боевиков на войну в Украине. Автомат одного боевика будет обходиться российской казне в полторы тысячи долларов в месяц, всего она заказала 800 человек.