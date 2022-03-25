По данным Еврокомиссии по транспорту, с момента нападения на Украину Россия фактически угнала сотни самолетов, которые ей не принадлежат.

Об этом пишет Der Spiegel.

ЕС дал время российским авиакомпаниям до понедельника вернуть арендованные борты. Если они это не сделают, то любые самолеты российских авиалиний будут конфисковываться в странах, которые наложили санкции против России.

— Большинство самолетов, которые они могли бы использовать для полетов за границу, — это арендованные машины европейского или американского происхождения, которые теперь украдены у их законных владельцев, лизинговых компаний, — пояснил сотрудник Европейской комиссии по транспорту Хенрик Хололей.

Он добавил, что российские власти грубейшим образом попрали законы международной авиации, буквально своровав миллиарды евро у лизинговых авиакомпаний.

— По данным Минтранса России, по состоянию на 11 марта российские авиакомпании эксплуатировали в общей сложности 1367 самолетов, из них 739 более половины зарегистрированы за границей. По данным поставщика авиационной аналитики Cirium, 515 самолетов, используемых российскими авиакомпаниями, взяты в лизинг. 14 марта 428 из них находились в России или Беларуси, — дали статистику немецкие журналисты.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.



