Федеральная комиссия по связи США дополнила список компаний, которые несут угрозу национальной безопасности, российской «Лабораторией Касперского».

Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства, передает «Зеркало недели».

Компанию «Касперскому» составили China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA Inc.

Это решение комиссия назвала укреплением «американских коммуникационных сетей против угроз национальной безопасности»

Власти США уже обвиняли «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Спецслужбы Великобритании подозревали, что антивирус «Лаборатории Касперского» могут использовать для сбора информации пользователей в интересах российских спецслужб. В «Лаборатории Касперского» отрицали связи с российскими спецслужбами. В 2017 году, после инцидента с копированием документов АНБ, американским государственным органам запретили использовать антивирус «Лаборатории Касперского».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.