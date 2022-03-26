Российские войска пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 километров от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ).

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— В настоящее время вражеская РВБ пытается «поставить в строй» значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование, — сообщает разведка.

Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.

— В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после «расконсервации» со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов, — отмечают в ГУР.

В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 «расконсервированных» танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы.

— У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. По имеющейся информации – командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии РФ – застрелился, — сообщили в украинской разведке.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.