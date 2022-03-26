Президент Украины Владимир Зеленский выступил на катарском форуме в Дохе. Он призвал реформировать ООН и попросил Катар наращивать добычу энергоносителей.

Выступление президента проходило в онлайн-формате, пишет hromadske.

Владимир Зеленский упомянул, что в 20-м веке мир разработал целую систему международных структур, которые должны были гарантировать справедливость абсолютно каждому государству. Однако отметил, что Украина не может добиться справедливости в мире уже 31-й день.

— ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать людям базовую ценность. Чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость — голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства, — сказал Владимир Зеленский.

В Совбезе ООН лишь пять его постоянных членов имеют право вето: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Это позволяет этим странам исключать проекты резолюций ООН.

Владимир Зеленский рассказал о том, как Украина отказалась от третьего в мире запаса ядерного оружия, но не получила гарантий безопасности.

— Нам нужна реальная реформа международных институций, механизмов ООН, чтобы гарантировать безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость по отношению к другим государствам, — сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский упомянул об отказе от закупок российской нефти и газа. Он призвал Катар наращивать производство энергоносителей, «чтобы в России поняли, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие и для шантажа мира».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.