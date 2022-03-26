С начала полномасштабного вторжения россияне уже разрушили примерно 4 500 жилых домов, 100 предприятий, 400 учебных заведений и 150 учреждений здравоохранения.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев на брифинге в медиацентре «Украина».

Он отметил, что точную стоимость разрушенных объектов можно будет установить по завершении боевых действий. По предварительным подсчетам, сумма уже достигает десятков миллиардов долларов.

По словам министра, Кабмин уже начал работу над планом восстановления Украины, к которому будут привлекать ведущих украинских и зарубежных специалистов.

В частности, чиновники уже упростили процедуры импорта строительной продукции и осуществляют дерегуляцию в этой сфере. Однако, чтобы начать физические работы, прежде всего, нужно разминирование территорий.

— После этого мы должны провести профессионально-техническое обследование этих объектов, экспертное обследование. Только тогда мы поймем реальное положение вещей, что подлежит реконструкции, что должно быть демонтировано, — сказал Алексей Чернышев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.