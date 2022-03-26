Президент США Джо Байден приехал в Польшу и провел встречи с украинскими министрами Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой, а также проконсультировался с польским лидером Анджеем Дудой. В заключении дня он выступил с большей речью про мужество украинцев и провал российских планов по захвату чужого государства.

Его слова приводит Financial Times.

Речь американского лидера увенчала его трехдневную поездку по Европе, включавшую саммиты НАТО, G7 и ЕС, а также посещение украинских беженцев в Польше.

Сегодняшний день он начал со встреч с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы узнать, чем США могут дополнительно помочь ВСУ.

Затем Байдена принял президент Польши Анджей Дуда. Во время разговора два лидера подчеркнули, что статья НАТО о взаимной обороне является «священным обязательством».

После этого он посетил стадион, где разместились люди из Украины, бежавшие от ужасов российской войны.

— Каждый из украинских детей говорил мне: «Помолитесь за моего отца, за моего дедушку, за моего брата», которые «сражаются там», — признался Джо Байден.

К вечеру он выступил с масштабными заявлениями по поводу итогов первого месяца с начала вторжения России в Украину. Он сразу предупредил союзников по Европе, что противостояние со страной-агрессором будет долгим и изматывающим.

— Сейчас мы должны взять на себя обязательство участвовать в этой борьбе в долгосрочной перспективе. Мы должны оставаться едиными сегодня и завтра, и послезавтра, и на годы и десятилетия вперед. Это будет непросто. Это будет дорого, но это цена, которую мы должны заплатить, потому что тьма, которая движет автократией, не может сравниться с горящим пламенем свободы, которое повсюду освещает души вольных людей, — подчеркнул президент США.

Лидер США отметил, что российская армия, какие бы военные преступления не творила, не сможет сломить дух украинского народа к сопротивлению. Он также назвал Путина «мясником» и предупредил его, что за любую провокацию против страны НАТО последует жесткий ответ.

— Даже не думайте о перемещении хотя бы на дюйм территории НАТО, — конкретизировал политик.

Отдельное место в своей речи Байден уделил силе санкций, наложенных на российскую экономику за развязывание агрессивной войны. Он рассказал, что нынешняя Россия постепенно откатывается к XIX веку, а курс рубля близится к отметке 200 у.е за доллар.

— Агрессия Владимира Путина отрезала вас от остального мира. Она возвращает Россию в XIX век. Это не то будущее, которого вы заслуживаете, которого заслуживают ваши семьи и дети. Эта война вас не стоит. Путин может и должен завершить эту войну. Америка поддержит вас, как и храбрых украинцев, которые хотят мира, — воззвал он к разумному в российской нации.

В заключение своего обращения Джо Байден заявил, что после всего содеянного Владимир Путин ни в коем случае не должен оставаться у рычагов власти.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.