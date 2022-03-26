Российские военные продолжают сдаваться в плен украинским защитникам, есть случаи саботажа преступных военных приказов РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, пишет ZN.ua.

Он рассказал, что многие проблемы у оккупантов обусловлены проблемами с логистикой.

— Есть неединичные случаи, когда они бросают технику, где просто закончилось топливо. Также есть примеры, когда российские военные массово сдаются в плен. Есть подтвержденные случаи, когда, саботируя приказы российского командования, российские военные пытаются неприцельно выстрелять в сторону наших населенных пунктов весь боекомплект, чтобы поставить руководство перед фактом: мол, у нас нет оружия, топлива, пожалуйста, забирайте нас отсюда, — рассказал Александр Мотузяник.

Александр Мотузяник также подтвердил, что РФ сейчас все свои усилия сосредоточит на боевых действиях на территории ОРДЛО.

— В связи с тем, что Россия понесла огромные потери в живой силе и технике, учитывая, что так называемый блицкриг фактически провалился, [российское] руководство пытается внести коррективы… Мы пока не исключаем попыток и подготовки к захвату или окружению самых важных административных городов Украины, — объяснил Александр Мотузяник.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленски