Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что просьбой ввести эмбарго против российских энергоносителей Украина просит остановить венгерскую экономику.

Об этом глава венгерского правительства сказал в воскресенье утром в радиоэфире, Орбана цитирует Telex, сообщает Европейская правда.

По словам Орбана, Австрия и Германия считают, что если российские газ и нефть перестанут поступать, экономика остановится.

— Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше денег за энергию и помогать Украине, потому что тогда мы были бы к этому готовы. Речь идет о том, поступит ли газ вообще, — сказал Виктор Орбан.

По его словам, украинцы просят Венгрию о том, чтобы не использовать 61% всей венгерской нефти, а это будет означать, что в стране возникнет дефицит топлива.

Кроме того, по словам Орбана, если Венгрия введет эмбарго на российский газ, это означает, что исчезнет 85% всего венгерского потребления газа.

— Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица. То, что просят украинцы — это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад. Я сделаю все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам, потому что на них напали, они попали в беду. В такой драматической ситуации спор о том, как обращались с нашим меньшинством, второстепенен. Не забудем, но это второстепенно. Мы сделаем все, что в наших силах, но нельзя требовать погубить себя ради них, — добавил Виктор Орбан.

Напомним, президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебавшихся по этому вопросу.

В частности, Владимир Зеленский обратился на саммите к премьеру Венгрии Виктору Орбану, напомнив ему об истории Венгрии времен гитлеровской Германии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.