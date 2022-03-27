Глава Николаевского областного совета Анна Замзеева рассказала о заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, где обслужили вопрос войны России против Украины.

Об этом она сообщила в своем видеообращении.

— Возвращаясь домой из Совета Европы, скажу честно: дорога тяжелая, потому что целых три тысячи километров. Хочу отчитаться по нашей миссии. Женский батальон, по словам нашего посла – Бориса Ивановича Тарасюка, миссию выполнил на 100%. Единственным важным вопросом Конгресса была война в Украине. С начала нашей миссии мы видели сколько стран не понимают, что происходит, поскольку находятся под влиянием этой дезинформации. Хочу сказать, что даже один из представителей одной из стран в конце выступления сказал, что им стыдно, то их правительство занимало нейтральную позицию, но под конец все осудили войну, а Россию признали как страну-агрессора. Миссию выполнено. Мы донесли Европе, что на самом деле у нас происходит. Мы рассказали почти о всех потерях, ужасных потерях, – сказала Анна Замазеева.

Она также рассказала о двух платформах, которые были созданы по инициативе Совета Европы: для покинувших Украину женщин и детей, а также для глав сельских, районных и городских территориальных громад. О деталях этих двух платформ Анна Замазеева пообещала сообщить позже.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.