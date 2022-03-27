Всекипрская ассоциация адвокатов (CBA) разослала своим членам циркуляр, в котором напомнила об обязательном исполнении инструкций Евросоюза в отношении российских компаний и частных лиц, попавших в санкционные списки.

Об этом сообщает «Европа. Кипр».

— До 31 марта 2022 года адвокатские конторы Кипра должны предоставить CBA информацию о своих попавших под санкции российских клиентах. В том случае, если среди клиентов есть те, кто попал под европейские санкции, кипрские адвокаты обязаны проинформировать CBA о том, кто эти клиенты, а также какими видами движимого и недвижимого имущества (дома, квартиры, акции, депозиты и т.п.) они владеют (необходимо указать совокупную стоимость), — говорится в сообщении.

Всекипрская ассоциация адвокатов напомнила своим членам, что тем, кто работает с российскими клиентами, что нужно своевременно отслеживать изменения в международном и европейском законодательстве и санкционных списках. Нарушение санкций членами CBA может привести к административному наказанию со стороны ассоциации и к уголовному преследованию.

Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) также разослал инструкции для своих членов, работающих с российскими клиентами. ICPAC сослался на циркуляр минфина Кипра, в котором сказано, что бухгалтера и аудиторы имеют право предоставлять ограниченный перечень услуг клиентам, находящимся под санкциями.

Речь идет об услугах, которые жизненно необходимы компаниям и позволяют им вести базовую деятельность, без которой они не могут легально работать. Минфин Республики Кипр сослался на перечень услуг, предоставленный ЕС.

В список включены:

подготовка годовой отчетности;

ведение бухгалтерии;

подготовка налоговых деклараций;

предоставление административных услуг;

выплата налогов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.