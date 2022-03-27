В ближайшее время у российской армии на юго-западном направлении истощились силы. Она не в состоянии сделать рывок на Николаев и Одессу.

К такому заключению пришел старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

По мнению эксперта по военному делу, к пятой недели войны стало очевидно, что российские силы иссушили свои резервы и пока перешли к обороне.

— Российские военные не могут взять Киев. Лучшее, что они могут сделать, это окружить его в ближайшие недели. Успешного прорыва на запад в сторону Одессы через Николаев вряд ли получится, просто нет на это сил, — отметил представитель Института Кеннана.

Он подчеркнул, что у России остался единственный шанс для выдачи победных реляций — попытаться окружить украинские подразделения на востоке страны.

— Единственный фронт, на котором они могли бы добиться определенного успеха, — это дальнейшее сжатие украинских сил на Донбассе на востоке, и они пытаются сжать две клещи, чтобы окружить их, что было довольно предсказуемо в начале <...> У нас есть две клешни, приближающиеся к Киеву, пытающиеся окружить столицу, и у нас есть две клешни, пытающиеся окружить большую часть украинских военных на востоке. Вероятно, именно здесь сейчас украинские силы находятся в наиболее шатком положении, — заключил Майкл Кофман.

По мнению милитари-специалиста, через несколько недели у ВС РФ начнутся еще более серьезные проблемы с логистикой.

— Они действительно истощатся и станут неэффективными в бою, а затем вы, вероятно, увидите серию небольших, ступенчатых атак и контратак, которые не приведут к существенным изменениям на территории, — спрогнозировал он затяжную фазу войны.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.