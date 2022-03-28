Украинской делегации на переговорах со страной-агрессором немаловажно обнаружить слабость в российских требованиях, чтобы перевернуть ее в свою сторону.

Такой совет дал Томас Пикеринг, занимавший пост заместителя госсекретаря США с 1997 по 2000 год.

Дипломат подчеркнул, что Россия задумала эти захватническую войну очень давно и целенаправленно двигалась по этому курсу.

— Я не думаю. Я не отношусь к тем оптимистам, которые характеризовали ситуацию перед вторжением как нормальную. Решение о вторжении в Украину было принято очень давно. Возможно, оно откладывалось в связи с разоблачениями американской разведки о том, что оно приближается, но предотвратить вторжение было нелегко. Добиться его завершения тоже будет непростом, — рассказал экс-посол США в РФ.

Бывший высокопоставленный представитель Госдепа подчеркнул, что агрессия Путина объединила страны-члены НАТО, которые были разобщены последнее десятилетие.

— Такое развитие событий сильно повлияло на НАТО. Во-первых, произошло достаточно серьезное и неожиданно быстрое движение НАТО к сплочению стран-членов и выходу из предыдущего «полуразобранного» состояния, которое существовало в связи с тем, что все шло достаточно хорошо, — заключил Томас Пикеринг.

Американский дипломат костантировал, что Украине главное сохранить человеческий капитал, а также воспользоваться слабыми участками в российской позиции на переговорах.

— Берегите силы на будущее, даже становясь беженцами, чтобы выжить. Делайте все возможное, чтобы противостоять военной агрессии. Держите каналы коммуникаций с Россией открытыми и обеспечьте бесперебойное общение. Не находясь в коммуникации, вы не сможете вовремя обнаружить ослабление российской переговорной позиции и воспользоваться им. У вас больше шансов завершить конфликт на более выгодной основе по дипломатическому пути, одновременно держа оборону, — призвал экс-сотрудник Госдепа.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.