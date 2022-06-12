Фото: Николаев, Francisco Seco/AP Photo

12 июня идут 109-е сутки сопротивления украинского народа полномасштабной военной агрессии России.

По данным Генштаба ВСУ, На южнобугском направлении противник оборонялся, обстреливая части украинских войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

За прошедшие сутки потери противника составили 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 БПЛА, более 10 единиц автомобильной техники и до 150 человек живой силы.

Кроме того, в Херсонской области коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь по паспорту России уже достигла 4000 человек.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады.

Документ вносит изменения в Закон Украины «Об основах национального сопротивления», в части, где речь идет о задачах территориальной обороны и зонах выполнения таких задач.

— Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных громад по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районах ведения военных (боевых) действий, — говорится в документе.

Украинская армия на Николаевско-Херсонском направлении устраивает «ад» для пришедших сюда россиян.

В подтверждение этому СБУ перехватила переговоры одного из захватчиков, который сетует на тяжелые бои.

У российских подразделений, которые стоят на юге Украины, неуклонно сползает мораль из-за метких попаданий артиллеристов и ракетчиков ВСУ. Оккупанты жалуются на «адские» условия войны.

В доказательство этому СБУ опубликовала перехваченный телефонный разговор одного из рядовых противников.

Россия заблокировала порты Николаева и Одессы, чтобы вызвать в Африке тяжелый голод.

Об этом заявил французский географ Себастьян Абис.

Украина не может рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов зерном.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев, пишет Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

В Украине за первые пять месяцев 2022 года производство чугуна, стали и проката снизилось в среднем на 47% в годовом измерении.

Об этом сообщает Укрметаллургпром.

Российский обстрел ракетами города Чортков в Тернопольской области вчера вечером привел к ранению женщин и детей.

Об этом сообщил глава военной администрации Владимир Труш.

В результате ракетного удара погибших в городе нет, однако ранения получили больше двух десятков жителей, включая детей.

— О ситуации на Чортковщине. К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых — дети, — написал воскресным утром глава Тернопольской ОВА.

На Николаевщине российская армия не ведет наступательные действия, заменяя их регулярными обстрелами сел. Контрбатарейная стрельба у врага успехов не имела.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Под удар российской артиллерии на Южнобугское направлении попали Березнеговатое, Квитневое, Кобзарцы, Луч и Твердомедово.

Власти Германии не поддержали возможные планы Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Украина завершила последний этап тестирования – международное тестирование национального приложения NCTS и технически готова присоединиться к европейской Конвенции о процедуре совместного транзита.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

— Мы говорим: если в одной стране возникает проблема, она становится проблемой для всех других стран. Поэтому цель тестов – убедиться, что Украина может взаимодействовать с другими доменами, что украинская система покрывает все транзитные сценарии и что система работает во всех странах одинаково, — отметил Витянис Алишаускас, международный эксперт EU4PFM по таможне.

По состоянию на 8:00, 12 июня, ВС РФ атаковали несколько районов Николаевской области, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В результате прилета ракеты, которую россияне запустили по Чертковщине Тернопольской области вечером 11 июня, погибших нет, однако есть пострадавшие.

Об этом пишет глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

— К счастью жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, в том числе дети. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан, — пишет губернатор.

Турецкая дипломатия заявила, что Россия и терроризм — две самые важные угрозы, с которыми сталкивается НАТО.

Об этом пишут СМИ Азербайджана.

Нацполиция разоблачила пособницу врага, которая вместе с российскими военными занималась мародерством в Ирпене.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Жительница Ирпеня «наводила» оккупантов на жилье богатых семей и вместе с ними грабила их дома. По этому факту открыто уголовное дело.

Освобождение Херсонщины будет постепенным, чтобы не рисковать людьми там, где в этом нет нужды.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в интервью La Repubblica.

По словам губернатора, украинская армия не может себе позволить российскую тактику с большими рывками по открытой местности, которые ни к чему не ведут.