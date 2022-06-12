Студентов из ОРДЛО против их воли мобилизовали и неподготовленными кинули на линию боев в Херсонскую область.

Об этом пишет журнал DOXA, поговоривший с одной из жертв этого преступления.

Один из студентов на условиях анонимности рассказал, что его сняли с обучения одного из вузов оккупированного Донецка.

— Мой одногруппник сирота, ему тоже 18 лет и его мобилизовали. Помимо нас мобилизовали всех заочников, а остальные, как мы, решили отсидеться дома в целях своей безопасности, — сообщил юноша.

Затем администрация его учебного заведения отдала документы в военкомат «ДНР» без уведомления самого студента.

— Никакой повестки мне не приходило, только звонок из техникума. Также они сказали, что если я не приду в военкомат мне грозит тюрьма до 10 лет. Вуз также звонил моей маме и рассказывал эти угрозы, — описал он в подробностях процесс мобилизации.

После этого его часть отправили воевать в Херсонскую область.

— Мы не проходили никакого медосмотра, нам обещали комендантскую службу на территории Донбасса. Для студентов нет никаких поблажек и мы, как и все, живём в окопах, — передал заложник пророссийских боевиков.

Как сообщалось в середине весны, для проведения так называемой мобилизации в самопровозглашенных «Л/ДНР» оккупанты врали людям о заминировании домов и эвакуации, чтобы «под шумок» забирать людей.