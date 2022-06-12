До 300 тысяч тонн зерна пропали во время ракетного удара России по зерновому термину в Николаеве.

Такие цифры назвал министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он предупредил, что замену этому на мировом рынке найти будет сложно. А страны Ближнего Востока и Африки не способны обойтись без поставок из Украины прямо сейчас, в ряде государств уже начался продовольственный кризис.

— Мы поставляем десятую часть мирового экспорта пшеницы, более пятнадцати-двадцати процентов ячменя и более пятидесяти процентов подсолнечного масла. Украина экспортировала в среднем 50 млн тонн сельхозпродукции, — напомнил министр.

Госуправленец добавил, что блокада украинских портов с уничтожением зерна перерастет в длительный мировой кризис с продовольствием

— Найти альтернативу таким объемам и заменить нашу продукцию сегодня не представляется возможным. В ближайшие три-пять лет это будет физически невозможно, — повторил Тарас Высоцкий.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель писал, что зерновой терминал в Николаевском порту, на котором 6 июня случился грандиозный пожар, был вторым по величине в Украине.