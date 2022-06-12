Специалист по пшенице и географ Себастьян Абис заявил, что Россия заблокировала порты Николаева и Одессы, чтобы вызвать в Африке тяжелый голод.

Об этом он рассказал газете Ouest-France.

По словам эксперта в области аграрного комплекса, блокада зерна в портах Черного моря доказывает, что Путин использует проблему с продовольствием в качестве оружия, так как не может победить Украину конвенциональным оружием.

— С началом войны в Украине вопрос о голоде снова становится актуальным, — объяснил Себастьен Абис.

Специалист в области сельского хозяйства подчеркнул, что в африканских государствах в югу от Сахара нехватка еды может затронуть до 60% населения, что вызовет критическое влияние на весь мир.

— Без Украины часть мира с еще большей тревогой наблюдает за вопросом поставок пшеницы. На Украину приходится от 12 до 13% мирового экспорта пшеницы. Россия это знает и играет на этом. Некоторые страны будут колебаться, занимая позицию в этом конфликте, чтобы не расстраивать Москву. Что касается Африки, беспокойство уже ощутимо, потому что мы находимся в регионе, очень зависимом от международных рынков зерновых и удобрений. Уже более 100 дней ничего не покидает украинские порты, и невозможно знать, что страна сможет производить и собирать в ближайшие месяцы, — добавил географ.

Как сообщалось, оккупанты хотят вывозить зерно из Запорожской области через захваченный Бердянск.