Участившиеся в последние недели обстрелы жилых кварталов Николаева укладываются в террористическую логику России. Во-первых, это месть за поставки западного вооружения, а, во-вторых, попытка вынудить начать переговоры.

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал генерал-лейтентант Игорь Романенко.

Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины считает, что нарушение логистики было второстепенной целью врага.

— Прежде всего удары наносились не только для того, чтобы предотвратить поставки помощи. Объекты, избранные, указывают не только на эти обстоятельства, — нашел закономерность отставной генерал.

По его словам, главной целью артударов по Николаеву было запугивание население с политическим давлением на украинские власти, чтобы они вышли в формат переговоров, удобный для России.

— Обратите внимание, что именно в это время в России было сделано несколько заявлений. Это Медведев, Лавров и Матвиенко. В частности, Матвиенко заявила о том, что в переговорном процессе будут использоваться только подходы, которые сформулирует Россия. Медведев угрожал ядерным оружием. Именно это самая важная и главная цель, — заключил Игорь Романенко.

Напомним, за сутки оккупанты обстреляли несколько районов Николаевщины.