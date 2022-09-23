Защитник «Азовстали» Михаил Дианов провел в плену российских оккупантов 4 месяца и нуждается в помощи на лечение.

Об этом сообщила журналистка Цензор.НЕТ Виолетта Киртока.

— Цена плена. И яркое доказательство «гуманности» наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника «АзовСтали», освобожденного 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4 сантиметров кости. Лечение и возобновление явно растянется надолго, — говорится в сообщении.

Виолетта Киртока подчеркнула, что освобожденным из плена украинским защитникам нужна помощь.

Реквизиты для помощи:

Номер счета: 26203693506959, ПриватБанк (Лаврушко Алена Александровна, сестра Михаила)

IBAN: UA093052990000026203693506959

Сам Михаил Дианов (позывной «Мишаня») уже вернулся домой и поблагодарил всех, кто поддерживал и поздравил его. На странице в Facebook военный написал эмоциональный пост.

— Слава Украине! Искренне благодарен всем Вам за поздравления. К сожалению не могу сразу поблагодарить каждого из Вас лично. Еще не пришел в себя. Потребуется много времени для того, чтобы привыкнуть к тому, что я дома. Сейчас решается вопрос моего полного обновления после ранений. Нужно совершить несколько операций. Затем физиотерапия и т.д и т.п.. Главное, что жив. Еще раз спасибо, — написал он.

Ранее николаевский морпех Артем Дыбленко, несколько дней назад освобожденный из российского плена, рассказал о пытках, которые ему и его собратьям пришлось пережить.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский "Волына".