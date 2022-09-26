Европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если президент России Владимир Путин нанесет ядерный удар по территории Украины.

Об этом сообщает Financial Times

— Мы сообщили Кремлю напрямую, в частном порядке на очень высоком уровне, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Соединенные Штаты и наши союзники будут отвечать решительно, и мы четко и конкретно заявили, что это приведет, — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что если президент РФ думает, что ядерная угроза запугивает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории или запугивает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то он очень ошибается.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равнозначному возмездию, и, вероятно, вызовет военные ответные действия западных государств с целью наказать Россию.

Ряд официальных лиц убеждены, что если Владимир Путин и прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть использование только тактического ядерного оружия, предназначенного для использования на поле боя.

По мнению некоторых военных экспертов, Владимир Путин, скорее всего, угрожает применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его. К тому же, плохая координация российских вооруженных сил с начала вторжения в Украину предполагает, что ядерные удары могут не изменить результата боевых действий.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что ядерная угроза со стороны Российской Федерации может стать реальностью.