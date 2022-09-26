Президент Владимир Зеленский считает, что ядерная угроза со стороны Российской Федерации может оказаться реальностью.

Об этом он сказал в интервью CBS.

— Смотрите, может, вчера это был блеф. Теперь это может стать реальностью, — сказал Владимир Зленский, отвечая на вопрос журналиста, блефует ли президент путин, угрожая Украине ядерным оружием.

В этом контексте Зеленский упомянул о постоянных обстрелах Запорожской АЭС, расположенной во временно оккупированном Россией Энергодаре. А также об атаках на Южноукраинскую АЭС.

— Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС. Атомная станция потеряла все окна, двери... Так он (Путин, — прим.) хочет испугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует, – отметил Владимир Зеленский.

По мнению президента, мир сдерживает эту угрозу.

— Мы должны продолжать давить на него и не разрешать ему продолжать, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, США предупреждают Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в Украине. Вашингтон пообещал ответить решительно, если Кремль решится на этот шаг.