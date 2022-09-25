США предупреждают Россию о катастрофических последствиях применения ядерного оружия в Украине. Вашингтон пообещал ответить решительно, если Кремль решится на этот шаг.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

— Если Россия пересечет этот предел, последствия для России будут катастрофическими. Соединенные Штаты ответят решительно. Сейчас в частных каналах мы подробнее разъяснили, что именно это будет означать, – сказал Джейк Салливан.

Советник Белого дома отметил, что США хотят заложить принцип ответственности за свои действия, а не играть в игру «глаз за око». По его словам, Вашингтон разрабатывает план «на все случаи жизни».

Джейк Салливан подтвердил, что США уже работают над новыми антироссийскими санкциями, которые будут внедрены против организаций, лиц и компаний, поддерживающих российскую военную машину и референдумы на оккупированных территориях Украины.

В то же время Салливан не захотел комментировать протесты против мобилизации в РФ. Он заявил, что США сосредоточились на поддержке Украины, а «будущее России должно решать русский народ».

Напомним, ррезидент РФ Владимир Путин снова начал угрожать ядерным оружием. Во время своего последнего выступления он заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».