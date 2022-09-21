Президент РФ Владимир Путин снова начал угрожать ядерным оружием.

Во время своего выступления Путин заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, и при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».

— Те, кто ведет ядерный шантаж против России, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся в наличии средства, включая ядерное оружие, это не блеф, — заявил президент РФ.

Напомним, что министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир должен наконец-то дать жесткий отпор Российской Федерации, пока не произошло катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Напомним, днем, 20 августа, российские кафиры попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.

В «Энергоатоме» считают, что тогда русские войска могли целить в Южноукраинскую АЭС.

Также напомним, жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.