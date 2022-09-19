Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир должен наконец-то дать жесткий отпор Российской Федерации, пока не произошло катастрофы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя удар российской армии по Южноукраинскому энергокомплексу в Николаевской области.

Герман Галущенко отметил, что если наступит ядерная зима, проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной.

— Россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, чтобы добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы. Мы видим устойчивость Европы к противодействию энергетической агрессии России. Но двойных усилий требует необходимость остановить российский ядерный террор в Украине. Если наступит ядерная зима, проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной. Мир должен наконец дать жесткий отпор стране-террористу. Пока еще не поздно и ядерная катастрофа — это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 сентября, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Мощный взрыв произошел всего в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской армии по территории Южноукраинской атомной станции на Николаевщине, отметив, что Россия подвергает опасности весь мир и ее нужно остановить.

Также глава парламентской фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия заявил, что теракты — это все, на что способна российская армия.

Напомним, днем, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых есть дети.