Европейский Союз после вторжения России в Украину резко сократил потребление российского газа, поскольку там поняли, что РФ не является надежным поставщиком.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью РБК-Украина.

— Когда вторжение началось, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций по этому поводу. ЕС понял, согласился наконец, что РФ — это не надежный поставщик, — сказал дипломат.

Он добавил, что в настоящее время ЕС и его государства-члены прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.

Ранее сообщалось, что поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году возрастут на 40% до 11,5 миллиарда кубометров.