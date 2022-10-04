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Крупнейший лизингодатель на глобальном авиационном рынке компания AerCap Holdings подала иск к страховщикам с требованием выплатить $3,5 млрд за оставшиеся в РФ самолеты.
Об этом пишет Financial Times.
Российские авиакомпании отказались вернуть 116 судов и перерегистрировались на территории РФ.
В иске говорится, что после того, как ЕС ввел санкции против РФ, лизинговая компания заявила о прекращении аренды и попросила российские авиакомпании вернуть самолеты.
В то же время операторы перерегистрировали самолеты в РФ и продолжили их использовать. В общей сложности российские операторы не отдали AerCap 116 самолетов и 23 запасных авиадвигателя.
Компания AerCap подала иск в Высокий суд Лондона в группу страховщиков из США во главе с AIG и европейским компаниям во главе с Lloyd's.
AIG страховала самолеты лизингодателя от всех рисков, кроме военных. Второй страховщик занимается рисками, связанными с войной.
Общая сумма покрытия составляет 3,48 миллиарда долларов, на военные риски приходится 1,22 миллиарда долларов.
В то же время страховщики во главе с AIG настаивают, что действия российских авиакомпаний «были совершены с политическими целями». Это выводит самолеты из-под страхового покрытия.
В Lloyd's настаивают, что даже если суд решит, что конфискация была частью события, охватываемого полисами, они будут нести ответственность только в случае уничтожения самолетов.
Как пишет FT, в ближайшие месяцы, вероятно, будет «волна» страховых претензий по поводу застрявших в России активов.
Напомним, что российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся вернуть их.
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Крупнейший лизингодатель на глобальном авиационном рынке компания AerCap Holdings подала иск к страховщикам с требованием выплатить $3,5 млрд за оставшиеся в РФ самолеты.
Об этом пишет Financial Times.
Российские авиакомпании отказались вернуть 116 судов и перерегистрировались на территории РФ.
В иске говорится, что после того, как ЕС ввел санкции против РФ, лизинговая компания заявила о прекращении аренды и попросила российские авиакомпании вернуть самолеты.
В то же время операторы перерегистрировали самолеты в РФ и продолжили их использовать. В общей сложности российские операторы не отдали AerCap 116 самолетов и 23 запасных авиадвигателя.
Компания AerCap подала иск в Высокий суд Лондона в группу страховщиков из США во главе с AIG и европейским компаниям во главе с Lloyd's.
AIG страховала самолеты лизингодателя от всех рисков, кроме военных. Второй страховщик занимается рисками, связанными с войной.
Общая сумма покрытия составляет 3,48 миллиарда долларов, на военные риски приходится 1,22 миллиарда долларов.
В то же время страховщики во главе с AIG настаивают, что действия российских авиакомпаний «были совершены с политическими целями». Это выводит самолеты из-под страхового покрытия.
В Lloyd's настаивают, что даже если суд решит, что конфискация была частью события, охватываемого полисами, они будут нести ответственность только в случае уничтожения самолетов.
Как пишет FT, в ближайшие месяцы, вероятно, будет «волна» страховых претензий по поводу застрявших в России активов.
Напомним, что российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся вернуть их.