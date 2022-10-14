Министерка внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Только Шрайнемахер объявила о выделении 70 миллионов евро для обеспечения отопления в Украине.

Об этом сообщает Европейская правда.

— С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и отопление нуждаются в срочном ремонте. Сообщила Всемирному банку от имени Нидерландов, что я уже предоставляю 70 миллионов евро специально для этой зимы, – написала Шрайнемахер в Twitter.

Из сообщения следует, что средства будут выделены через специальный фонд Всемирного банка, созданный для прохождения Украиной зимнего сезона.